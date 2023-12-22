Установлена причастность Украины к теракту в Армавире

Преступник собирался отравить выпускников военного авиационного училища

Теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края был совершен организованной группой, в состав которой входили сотрудники государственных органов Украины. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве напомнила, что арестован уроженец Мелитополя, обвиняемый в совершении теракта. Он купил лекарственный препарат, который используют при угнетенном дыхании, а также больше сотни бутылок спиртного и торт. Закачав лекарство шприцем в напитки и кондитерские изделия, злоумышленник отправил отравленные продукты в ресторан в расчете, что их употребят выпускники авиаучилища.

Возбуждено уголовное дело, задержанный частично признал свою вину, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекла попытку террористического акта на территории воинской части в Архангельске. Россиянин по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику.

До того в Алтайском крае был задержан злоумышленник, пытавшийся отравить воду для мобилизованных российских военнослужащих. Мужчина признался, что сам связался с кураторами на Украине и действовал по их заданию.

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