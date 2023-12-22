Беспилотник ВСУ перехвачен над Подмосковьем

О разрушениях не сообщается

Очередную атаку с применением беспилотников попытался совершить киевский режим. Украинский БПЛА самолетного типа обнаружился над территорией Московской области около 14.40. Как сообщили в Минобороны, дрон противника был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее военное ведомство сообщило, что около 13.50 противовоздушная оборона засекла беспилотные летательные аппараты самолетного типа в Калужской области. Средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены, пострадавших нет.

Позже стало известно о сбитом в Дзержинском районе Калужской области беспилотнике. Пострадавших и разрушений нет, однако в международном аэропорту Калуги введен план "ковер", задержаны вылеты и прилеты. Еще один украинский дрон сбит над территорией Брянской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"