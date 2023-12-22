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Беспилотник ВСУ перехвачен над Подмосковьем

15:14
  • пятница
  • 22 декабря 2023

О разрушениях не сообщается

Очередную атаку с применением беспилотников попытался совершить киевский режим. Украинский БПЛА самолетного типа обнаружился над территорией Московской области около 14.40. Как сообщили в Минобороны, дрон противника был уничтожен  дежурными средствами ПВО.

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Ранее военное ведомство сообщило, что около 13.50 противовоздушная оборона засекла беспилотные летательные аппараты самолетного типа в Калужской области. Средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены, пострадавших нет.

Позже стало известно о сбитом в Дзержинском районе Калужской области беспилотнике. Пострадавших и разрушений нет, однако в международном аэропорту Калуги введен план "ковер", задержаны вылеты и прилеты. Еще один украинский дрон сбит над территорией Брянской области.

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