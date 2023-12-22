ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин: российские автомобили должны соответствовать современным требованиям

18:07
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и не уступать иномаркам по надежности. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Отечественной автомобильной отрасли будет оказана дополнительная поддержка, чтобы помочь предприятиям в условиях санкций. На эти цели в фонд промышленности направят ещё почти 40 миллиардов рублей.

Также на заседании речь шла о строительстве автодорог. В частности, более 700 миллионов рублей направят на строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны федеральной трассы М-7. Обсудили развитие регионов Дальнего Востока и поддержку госпредприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сборка автомобилей
Сборка автомобилей
Михаил Мишустин во время заседания правительства
Михаил Мишустин во время заседания правительства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.