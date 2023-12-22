Мишустин: российские автомобили должны соответствовать современным требованиям

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и не уступать иномаркам по надежности. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Отечественной автомобильной отрасли будет оказана дополнительная поддержка, чтобы помочь предприятиям в условиях санкций. На эти цели в фонд промышленности направят ещё почти 40 миллиардов рублей.

Также на заседании речь шла о строительстве автодорог. В частности, более 700 миллионов рублей направят на строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны федеральной трассы М-7. Обсудили развитие регионов Дальнего Востока и поддержку госпредприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"