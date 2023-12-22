В Москве после реконструкции заработала подстанция "Баскаково"

Там установлено самое современное оборудование

У российских энергетиков профессиональный праздник. К этой дате в стране были закончены сразу несколько масштабных объектов. Новая инфраструктура появилась в Амурской и Белгородской областях, в Краснодарском крае. А в Москве после трехлетней реконструкции заработала важнейшая для востока столицы подстанция "Баскаково".

После масштабной реконструкции на подстанции "Баскаково" в Москве установили современное оборудование отечественного производства и обновили всю автоматику. А торжественный пуск сегодня неслучайно. Энергетики отмечают профессиональный праздник. Команду на включение объектов в работу дал генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин.

Параллельно с Москвой также начали работу подстанции на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Белгородской области.

Электроподстанция "Баскаково" обеспечивает электроэнергией более полутора миллионов жителей столичных районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Перово, Ивановское и Новокосино. Она же питает две платформы метро и десятки социальных объектов.

"Особенность той работы, которая была проведена, в том, что это очень сложная задача, когда нужно реконструировать действующий энергетический объект. Почему? Его невозможно выключить на год, все здесь перестроить, а потом включить. Приходится всю работу - замену оборудования, замену интеллектуальных систем, трансформаторов - все это приходится делать при том, что подстанция продолжает работать", - сообщил Петр Синютин, генеральный директор ПАО "Россети Московский регион".

Модернизация улучшила качество поставки энергии. Исключена перегрузка питающего центра и повышена надежность электроснабжения потребителей. При этом "Россети Московский регион" реализовали проект в рекордно короткие сроки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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