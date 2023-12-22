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Путин обсудил с Аббасом обострение палестино-израильского конфликта

18:10
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Лидеры подчеркнули важность возобновления политического процесса урегулирования

Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Российский лидер проинформировал палестинского коллегу о шагах Москвы по содействию деэскалации конфликта и обеспечению доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование.

Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967-го года.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обстрелу подвергся госпиталь Рафаха. Десять человек погибли, более 60 ранены.

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