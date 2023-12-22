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ВС России за неделю отразили 43 атаки ВСУ на донецком направлении

15:31
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Потери противника на этом участке превысили 1600 военнослужащих

Подразделения Южной группировки ВС России за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках донецкого направления. Российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки в ДНР. Противник потерял на этом направлении более 1 610 военнослужащих убитыми и ранеными.

Тем временем подразделения группировки войск "Центр" на Красно-Лиманском направлении отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы украинских войск. За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155-ти военнослужащих.

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