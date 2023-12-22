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Швейцария примкнула к новому пакету санкций ЕС против России

15:58
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Брюссель ввел уже 12 пакетов рестрикций

Швейцария присоединилась к санкциям против России, изложенным в двенадцатом пакете Евросоюза. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в швейцарском Федеральном совете.

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Швейцарское министерство экономики в рамках своей компетенции расширило режим санкций на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций с учетом мер, включенных Брюсселем в свой пакет рестрикций, сообщает ТАСС.

Брюссель тем временем не собирается останавливаться в своей санкционной политике. Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты ограничительных мер в отношении России, причем предполагается, что это не займет много времени.

Российский вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что при введении Брюсселем ограничительных мер во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. В итоге санкции Евросоюза против России наносят вред прежде всего европейским потребителям, поскольку конечная продукция для них становится дороже.

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