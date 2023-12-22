Лучшая контрразведка: в России хотят возродить СМЕРШ

Благодаря работе ФСБ удалось значительно снизить количество диверсий в приграничных районах

Безнадёжно проигрывая на поле боя, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом на неделе в преддверии Дня работников органов безопасности, более известного как день чекиста, заявил директор ФСБ Бортников. Он подчеркнул, что у ведомства в целом получается выявлять украинских агентов в стране, но работы с каждым днём все больше. И все чаще звучат предложения о восстановлении такой структуры, как СМЕРШ, военной контрразведки, в годы Великой Отечественной войны считавшейся одной из самых эффективных спецслужб мира.

На середину декабря в России предотвратили 146 терактов. Не исключено, что к концу года эта цифра вырастет. Большинство диверсий совершают по указке украинских спецслужб. Тем, в свою очередь, помогают западные. Российская контрразведка одновременно противостоит американским ЦРУ и АНБ, британской Ми-6 и немецкой БНД. Что самое главное – противостоит успешно.

Но чем больше успехов у наших военных на передовой, тем активнее пытаются действовать диверсанты у нас в тылу.

"С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу. Хотелось бы, конечно, делать все, чтобы работать на упреждение. У нас это получается, в целом", - заявил Бортников.

Далеко не все уже предотвращенные диверсии можно придавать огласке. Самое сложное направление работы контрразведчиков – это новые регионы и Крым.

Меньше месяца назад российские чекисты в рамках масштабной операции на полуострове обезвредили сразу 18 агентов и пособников украинских спецслужб. Список запланированных диверсий и терактов поражает.

В конце ноября ФСБ задержала в Симферополе диверсанта, который собирал данные о системе инженерных сооружений, предназначенных для защиты полуострова. Параллельно агент отслеживал передвижение подразделений Росгвардии в Крыму.

275-я статья – это госизмена. Максимальное наказание по ней – 20 лет. Что вполне справедливо, учитывая потенциальные последствия, если бы диверсию все же удалось совершить. Одно из громких дел, которое контрразведчики сумели раскрыть по горячим следам – подрыв железнодорожных цистерн в Бурятии. Гражданина Беларуси в Прибалтике завербовал сотрудник украинских спецслужб:

"Товарищ мне написал в "Телеграмме". Поинтересовался, как часто я езжу в России. Вернее, когда поеду в следующий раз. Естественно, за вознаграждение. Я с человеком был знаком несколько лет. Он как бы внушал доверие. Да, потом возникли вопросы. Я начал задавать, что, чего? Он объяснил, что это магнитные мины, которые нужно взорвать и остановить движение на БАМе".

Такое предложение диверсанта не смутило, ему удалось установить мины и повредить два состава. Сейчас задержанного проверяют по другим похожим эпизодам. Материальное вознаграждение – это основная мотивация при работе с диверсантами. Правда, часто обещанные суммы выглядят смешными. Бывали случаи, когда за попытку поджога трансформаторных будок, вышек сотовой связи или военкоматов СБУ предлагала десять тысяч рублей. Но чаще диверсанты работают, что называется, за идею. Это либо выходцы с Украины, либо граждане России, которые поддерживают киевский режим. Довольно часто это люди без профессиональных навыков, которые выдают себя еще на этапе подготовки диверсии.

"Создание взрывоопасных смесей, СВУ, приобретение компонентов, необходимых для создания взрывных устройств – это наиболее демаскирующие признаки. Плюс, определенные моменты поведения. Как правило, человек, который идет на совершение преступления, например, на закладку взрывного устройства, у него будут особенности поведения, которые будут бросаться в глаза", - рассказал Олег Хлобустов, историк спецслужб, писатель.

Даже если диверсию удается совершить, серьезного экономического или тем более военного ущерба она не наносит. Но в данном случае куда важнее психологический эффект. При этом запад, под контролем которого и действуют украинские спецслужбы, не осуждает такие теракты или диверсии против гражданской инфраструктуры на территории России. В то же время руководители киевского режима устраивают из этих атак настоящее пиар-шоу и с гордостью берут за них ответственность.

"СБУ наносит точечные удары. Наносим удар врагу иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ по ведению войны и приближает нашу победу", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Василий Малюк в этом интервью, по сути, признается, что его режим на государственном уровне занимается террором. Ради таких слов о мифической победе украинские спецслужбы и пытаются устраивать диверсии на территории России. Относиться к этому надо максимально серьезно, поэтому и возникают разговоры о необходимости ужесточить наказание для исполнителей. Впрочем, по мнению экспертов, изменения в законодательстве для этого не нужны.

"О практике правоприменения. То есть о возможности использования того арсенала статей уголовного законодательства, которые уже имеются на сегодняшний день. Рассматривать такого рода действия не, скажем, как хулиганство или причинение ущерба имуществу, а именно как попытку через статью 30 – покушение на совершение диверсии или террористического акта. Тогда планка ответственности будет повышаться со всеми вытекающими отсюда последствиями", - отметил Олег Хлобустов.

Еще одна популярная инициатива – восстановление СМЕРШ. Эта контрразведывательная структура, которая действовала во время Великой Отечественной войны. Организация подчинялась напрямую Сталину, смершевцам давали самые широкие полномочия не только по расследованиям, но и по вынесению смертных приговоров по законам военного времени. За три года существования СМЕРШ стал, пожалуй, одной из самых результативных спецслужб в мире.

"На них был не только розыск неприятелей среди наших военнослужащих, а ведь они занимались и поиском агентуры в тылу врага. За три года до 46-го они выявили порядка 6 тысяч террористов, 4000 диверсантов. Было заброшено в тыл врага до 3 тысяч наших агентов, которые были внедрены в немецкие воинские подразделения и несли дезинформацию. Проведены 183 радиоигры по дезинформации противника. То есть это был огромный вклад", - рассказал Валерий Бодряшов, ветеран УФСБ по Москве и Московской области.

Понятно, что в современных условиях есть запрос на высокую результативность, но без избыточных функций СМЕРШа времен войны – вроде вынесения приговоров. Одним из вариантов усиления контрразведывательной работы эксперты называют создание отдельной структуры, которая бы противостояла исключительно украинским спецслужбам на территории России.

Благодаря постоянной работе ФСБ - пограничников и контрразведки в частности к концу года удалось значительно снизить количество диверсий в приграничных районах. Свою лепту вносят и военные – чем дальше линия фронта, тем меньше возможностей у украинских спецслужб. Понятно, что предотвратить все диверсии и теракты пока невозможно, но результативность российских чекистов постоянно растет. И пусть в России сейчас нет подразделения с аббревиатурой СМЕРШ, наследники советских контрразведчиков, как и 80 лет назад, работают пусть и тихо, но очень профессионально.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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