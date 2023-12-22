Такер Карлсон может стать вице-президентом в команде Трампа

Однако для этого Дональд Трамп должен выиграть выборы

Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться на пост президента на основании нарушения конституции. Это первый случай, когда кандидату в президенты США запрещают участвовать в предвыборной гонке из-за "участия в мятеже или восстании". Трамп это решение прокомментировал просто - заявив, что выиграет выборы 24-го года и сокрушит Байдена. Кстати, на выборы эти Трамп вполне может пойти в паре с Такером Карлсоном. Известно, что кандидатуру журналиста активно лоббирует Мелания Трамп. Политологи расценивают пару Трамп-Карлсон как почти концептуальную.

Впервые в истории США рейтинг одобрения действующего президента рухнул ниже рейтинга вице-президента. А если учесть, что Камалу Харрис американцы, мягко говоря, не любят, то Байдена, очевидно, уже откровенно презирают.

И чем ниже падают рейтинги Байдена, тем жёстче становится президентская гонка-2024. Естественно, с максимальной яростью атакуется лишь главный, а, по сути, единственный конкурент. До сих пор Дональда Трампа пытались лишь посадить на 560 лет, но пока не получается. Да и законы Америки позволяют баллотироваться в президенты даже из-за решётки. Так что демократам пришлось искать для Трампа особый закон, благодаря которому Дональд получил бы пожизненный запрет занимать пост главы государства.

Демократы долго думали и решили, что 14 поправка к Конституции от 1868 года идеально подходит для этого особого случая, потому что запрещает тем, кто был замешан в мятеже, занимать государственные должности. И хотя за 155 лет эта поправка ни разу не применялась, 19 декабря Верховный суд – не Америки, а всего лишь штата Колорадо – официально назвал 45-го президента США не просто организатором, а участником штурма Капитолия 6 января 2021 года, и постановил вычеркнуть Трампа из бюллетеней своего штата.

Теперь Верховный суд США должен будет разобраться и с партийной линей, и наконец-то с обстоятельствами дела о штурме Капитолия. И американские юристы считают, что Верховный суд, в отличие от колорадского, не осмелится взять на себя ответственность создать такой прецедент, после которого Америка уже точно не будет прежней.

"Если Трампа вычеркнут из избирательных бюллетеней по всей стране - это, очевидно, будет абсолютным сейсмическим потрясением, потому что это означает, что выборы, к которым все готовились, по сути, последние три года, не состоятся", - заявил Николас Риккарди, политический аналитик.

Не дожидаясь решения Верховного суда, республиканцы уже предупредили, что если суд пойдёт на поводу у демократов, то они будут вынуждены принимать кардинальные меры. Так, губернатор Техаса пообещал исключить из избирательных бюллетеней на местных выборах Джо Байдена, а кандидат в президенты Вивек Рамасвами и вовсе призвал бойкотировать выборы-2024 как минимум в штате Колорадо.

Но мало того, что после решения местечкового суда в стране обострился раскол между демократами и республиканцами, так ещё и раскол в обществе может закончится гражданской войной. Но Байден, кажется, опять ничего не понимает. И требует чуть ли не казнить Трампа.

Всё же не зря главный американский правдоруб – журналист Такер Карлсон – предупреждал, что во второй раз Трампа в Белый дом не пустят, даже если для этого придётся применить самые грязные методы.

"Они дважды объявляли ему импичмент под нелепыми предлогами, они много сфабриковали о том, что произошло 6 января – чтобы снова объявить ему импичмент – но всё это не сработало! Он стал ещё популярнее. И с каждым разом его популярность только растёт! Что дальше?" – сказал Такер Карлсон.

Трамп с Карлсоном согласен – он тоже неоднократно говорил, что его пытаются устранить – правда, пока не из жизни, а с политической арены.

По утечкам из штаба Трампа, Дональд хоть и жалуется на беспредел демократов, но всё же решительно настроен на победу. Есть даже информация о кандидатах, которым он предложит места в своей команде. Говорят, что, учитывая прежние ошибки, теперь Трамп будет формировать кабинет, опираясь, прежде всего, на главный критерий - предварительно проверенную лояльность к своей персоне.

В список вероятных кандидатур, да ещё и на пост вице-президента, попал и журналист Такер Карлсон. И если высокая должность у многих вызвала удивление, то сама кандидатура точно не стала сюрпризом. Во-первых, потому что Трамп уже публично подтвердил желание работать с Карлсоном, а, во-вторых, Такер и Дональд никогда и не скрывали взаимной симпатии.

Такер и Дональд действительно думают одинаково и всегда озвучивают такую правду, которая заставляет кипеть вашингтонское болото. Что интересно, оказывается, Такера Карлсона любит не только Дональд Трамп, но и Меланья Трамп. Если верить американским журналистам, то экс-первая леди считает, что Карлсон на посту вице-президента станет мощным продолжением её мужа. Но вот аналитики, напротив, уверены, что двум нарциссам в одном Белом доме не ужиться.

Впрочем, Трамп еще не выиграл выборы, а Карлсон ещё не стал вице-президентом, но зато журналисты уже начали искать на него компромат. И если с личной жизнью у Такера полный порядок – 30 лет он не расстаётся со своей единственной женой, и они вместе воспитывают шестерых детей, то вот к миллионным доходам есть вопросы. Не секрет, что Карлсон был одним из самых популярных телеведущих, пока его не уволили, и зарабатывал до 20 миллионов долларов в год, и всё же некоторым кажется, что он не просто талантливый журналист.

Но уже сейчас очевидно - в Америке может появиться новая жертва для травли. Таких, как Карлсон и Трамп, в Вашингтоне не любят – ну просто потому, что их правда затмевает фальшивое сияние града на холме.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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