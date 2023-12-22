Киев на фоне неудач на фронте переходит к насильственной мобилизации

Дефицит личного состава на Украине сейчас почти двукратный

Украина на фоне неудач на фронте переходит к повальной насильственной, иначе и не скажешь, мобилизации. В украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский планирует набрать для нового контрнаступления ещё 500 000 человек, хотя страна ещё не оправилась от провала предыдущего контрнаступа, а украинские кладбище скоро по размерам войдут в книгу рекордов Гиннеса. Отлов людей для мясных штурмов прекрасно оттеняется скандалами в высшем руководстве Украины, на этой неделе дополнившихся обнаруженными прослушками в ряде высоких кабинетов. Но обитатели этих самых кабинетов явно не способны вернуться в реальность.

В один из торговых центров Одессы представители ВСУ пришли не для того, чтобы перекусить или развлечься. Насильственная мобилизация на Украине продолжается. Пока призванные на службу украинцы гибнут на фронте, бравые вояки от территориальных центров комплектования геройствуют в глубоком тылу - супермаркетах, ресторанах и фитнес-клубах. Экипированы лучше, чем те, кто сейчас в окопах. А вот физподготовкой подчас не блещут. Все чаще представители территориальных центров комплектации уезжают не с призывниками, а с синяками.

Мобилизация на Украние сегодня - это уже не волна, а девятый вал. Даже в американской прессе сотрудников ТЦК называют похитителями людей:

"В условиях растущей смертности и тупиковой ситуации на поле боя украинские военкоматы становятся все более агрессивными в попытках набрать людей. Порой они ловят мужчин прямо на улице, используют запугивание и физическую силу... Причем, под облавы попадают и те, кто уклоняется от службы, и те, кто имеет законное освобождение".

Украинские власти, цели которых продиктованы Западом и хорошо известны, оправдываются - пушечного мяса на фронте сейчас катастрофически не хватает, а значит, для набора новых жертв режима все средства хороши.

Если учесть, что недавно Зеленский назвал численность сухопутных войск - 600 тысяч, дефицит личного состава на Украине сейчас почти двукратный. На пресс-конференции во вторник глава киевского режима заявил, что Генштаб и главком ВСУ Залужный предлагают, по сути, тотальную мобилизацию.

"Они предложили мобилизовать дополнительно 450 000-500 000 человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов в поддержку этой идеи. Потому что это вопрос о людях, о справедливости, о правосудии, об обороноспособности и, конечно, вопрос финансов", - сказал Зеленский.

А что еще мог ответить Зеленский, если в обществе глухое недовольство уже перерастает в открытые формы протеста. Несмотря на то, что киевский режим всеми силами "закручивает гайки", даже в Киеве, на Крещатике можно услышать такие мнения:

"У людей пропадает мотивация. Мне кажется, что людей, которых будут принудительно заставлять это делать, это уже не та армия будет".

Сколько еще ВСУ нужно резервистов, главком Залужный объявил исходя из планов нового контрнаступления, но детали раскрыть отказался. А между тем в западной прессе все чаще звучит вопрос: а есть ли они, эти планы вообще. В частности, газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов пишет, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Если оно вообще когда-либо будет возможно. Ведь тот же глава украинской разведки Буданов, призывая грести всех подряд, признал, что КПД от насильно мобилизованных нулевой. И, конечно же, финансы. Эксперты уже подсчитали - на содержание и экипировку каждого мобилизованного будут работать пятеро украинцев. Ну и западные налогоплательщики. На поддержку Запада Зеленский по-прежнему уповает.

"По поводу мобилизации, он говорит: нам денег не хватает на мобилизацию, что это колоссальные расходы. Что-то там под 500 миллиардов гривен он говорил. Да, не денег ему не хватает. Сколько бы денег ни было, но на них не наловишь населения. Финансирование всей Украины будет уменьшаться, но от этого будет страдать население, которому будут меньше и реже выплачивать зарплату. Пенсии не будут платить. Потому что это неэффективная часть населения. Что они могут сделать на фронте ради интересов Вашингтона? А раз ничего не можете сделать, то и денег вам не надо", - отметил Александр Дудчак, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Запад в свою очередь утверждает: мобилизационные резервы на Украине есть. Вернее, в Европе, куда за последнее время выехали миллионы мужчин призывного возраста. В Киеве эту идею подхватили на ура.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение... Явиться на призывной пункт должны все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет... Мы всё еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", - заявил Рустем Умеров, министр обороны Украины.

Звучит, мягко говоря, смешно. Европа пока не придумала, как законодательно обосновать высылку беженцев в воюющую страну, да и единства по этому вопросу нет. А сотрудникам украинских военкоматов творить бесчинства, как у себя на родине, на улицах европейских городов не позволят. Так что рычагов воздействия у киевских властей, по сути, никаких.

В Киеве появилась идея лишать уклонистов гражданства. "Интересная мысль" - тут же отреагировала главный ретранслятор в общество непопулярных идей киевского режима - депутат Рады Марьяна Безуглая. И провела опрос, по результатам которого почти две трети уехавших готовы отказаться от паспорта, лишь бы не служить. Не для того же они, в конце концов, с началом боевых действий на востоке уезжали из страны. И продолжают бежать всеми возможными способами: притворяются детьми, заключают фиктивные браки, делают документы об инвалидности, записываются в сопровождающие инвалидов и даже добывают справки о смене пола. Впрочем, последнее, скорее всего, перестанет быть уважительной причиной.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что мы можем дойти до мобилизации женщин. Если это нужно для обороны, значит это нужно делать... Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо принимаем сложное решение о мобилизации женщин", - говорит Инна Совсун, депутат Верховной рады от партии "Голос".

Зеленский на пресс-конференции такие идеи пока отмел. Окончательно утратить поддержку и женской части электората - та еще перспектива. К тому же, есть проблемы и поважнее. Позиции Зеленского в западных политических кругах сейчас уже далеко не те, что были еще два года назад. О падении интереса к украинской повестке говорит даже тот факт, что пропагандистский рупор правительства США - газета "Вашингтон пост" - убрала рубрику о ситуации на Украине с главной страницы своего сайта. Зато во внутренней политике страсти накаляются. Эксперты задаются вопросом: смолчат ли кураторы, если Зеленский все-таки уволит главкома ВСУ. Популярность Валерия Залужного растет как на дрожжах - уже 70 процентов украинцев против его увольнения.

"На пресс-конференции Зеленского, конечно же, бросилось в глаза его напряжение, когда вопросы касались главкома Залужного. США используют Залужного, предоставив ему серьезную крышу и медийную поддержку для того, чтобы как минимум поправить Зеленского в его риторике, в его требованиях, в его субъектности и как максимум для того, чтобы каким-то мирным конституционным или неконституционным путем все-таки заменить команду на Украине", - рассуждает Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ.

В офисе самого Залужного тем временем случился скандал. В одном из рабочих кабинетов главкома обнаружили подслушивающее устройство. Случай сам по себе вызывающий вопросы. Но еще удивительнее оказалась реакция властей. Во-первых, в ЧП не обвинили Россию. Затем появились невнятные объяснения, что прослушку обнаружили не компетентные лица, а простая уборщица. И, наконец, шпионское устройство оказалось всего лишь муляжом. Из офиса Зеленского последовали невнятные комментарии, а сам Залужный в ответ на вопросы журналистов констатировал: "Это война". С кем - догадаться не сложно.

Сценарий для Украины Запад написал уже давно. Но жизнь вносит серьезные коррективы - во всем. На заре своего президентства Зеленский, общаясь с военными на передовой, заявил, что он "не лох". А четыре года спустя признался журналистам, что "не тряпка". И теперь лишь вопрос времени, бросит ли он в пекло бессмысленной войны десятки, а то и сотни тысяч украинских мужчин и женщин, чтобы доказать свой новый статус.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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