Это связано с мерами безопасности

Столичный аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет самолетов. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в пресс-службе воздушной гавани, сообщает ТАСС.

По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме.

Этому предшествовало сообщение о том, что киевский режим предпринял очередную попытку совершить атаку с применением беспилотников на российскую территорию. Украинский БПЛА самолетного типа обнаружился над территорией Московской области около 14:40, система противовоздушной обороны его ликвидировала.

19 декабря в столичном авиаузле вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Из-за ограничений во Внуково и Домодедово на запасные аэродромы ушли 16 бортов, на вылет задержали 28 рейсов, сообщила Росавиация.

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