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Мощный шторм блокировал европейцев в аэропортах накануне Рождества

15:45
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Скорость ветра - до 185 километров в час

Небывалый шторм обрушился на Европу накануне Рождества. В Великобритании порывы ветра скоростью 185 километров в час срывают кровли и переворачивают грузовики. Наблюдаются массовые перебои с электричеством.

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Сильнейший шторм "Пиа" застиг врасплох аэропорты: накануне Рождества многие британцы и гости страны не могут вернуться к семьям из-за отмены рейсов. Приостановила перевозки между Лондоном и Парижем и железнодорожная компания Eurostar, движение паромов также прекращено, передает телеканал SkyNews.

Стихия обрушилась и на страны Европы. Власти Нидерландов закрыли на крупных реках барьеры штормового нагона. В аэропортах Амстердама задержаны рейсы.

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