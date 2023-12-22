Мощный шторм блокировал европейцев в аэропортах накануне Рождества

Скорость ветра - до 185 километров в час

Небывалый шторм обрушился на Европу накануне Рождества. В Великобритании порывы ветра скоростью 185 километров в час срывают кровли и переворачивают грузовики. Наблюдаются массовые перебои с электричеством.

Сильнейший шторм "Пиа" застиг врасплох аэропорты: накануне Рождества многие британцы и гости страны не могут вернуться к семьям из-за отмены рейсов. Приостановила перевозки между Лондоном и Парижем и железнодорожная компания Eurostar, движение паромов также прекращено, передает телеканал SkyNews.

Стихия обрушилась и на страны Европы. Власти Нидерландов закрыли на крупных реках барьеры штормового нагона. В аэропортах Амстердама задержаны рейсы.

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