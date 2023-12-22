МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Сумму штрафных баллов увеличат

Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля 2024 года.

В частности, число допустимых штрафных баллов будет увеличено с 5 до 7, сообщается на сайте МВД Медиа. Решение приято на основе двухлетнего опыта проведения практических экзаменов.

"Проектом предлагается увеличение суммы штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал", - говорится в сообщении.

Также проект приказа расширит перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам. Например, для тех, кого ждут в военкомате, или тех, кого подвергли административному наказанию за пьяную езду.

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