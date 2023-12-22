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В Киргизии заменили солнце на флаге из-за схожести с подсолнухом

16:55
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Власти верят, что это повлияет на благополучие страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага.

Флаг Киргизии представляет собой красное полотно с солнечным диском и 40 лучами, означающие объединение древних племен. Внутри солнца изображен тундук - верхняя часть киргизской юрты. В результате изменений волнообразные лучи солнца заменили на прямые, а вместо четырех прутьев тундука изобразили три, передает РИА Новости. 

С инициативой изменить флаг в сентябре выступили спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Их поддержал президент Садыр Жапаров. Власти пошли на изменение флага по той причине, что многие путали солнце с подсолнухом.

"Мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук", - отметил президент.

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