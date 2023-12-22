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Байден подписал указ, позволяющий расширять антироссийские санкции

18:07
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Вашингтон грозит отключать банки по всему миру за помощь России

Президент США Джо Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против России.

Указ позволит отключать от финансовой системы банки, которые будут уличены в содействии России в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса (ВПК), передает РИА Новости. 

Кроме того, американская администрация получит дополнительную возможность блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее переработки в третьих странах. Например, алмазы, морепродукты, алкоголь и другие товары.

Ранее Совет ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России. В Кремле заявили, что он свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений.

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