Байден подписал указ, позволяющий расширять антироссийские санкции

Вашингтон грозит отключать банки по всему миру за помощь России

Президент США Джо Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против России.

Указ позволит отключать от финансовой системы банки, которые будут уличены в содействии России в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса (ВПК), передает РИА Новости.

Кроме того, американская администрация получит дополнительную возможность блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее переработки в третьих странах. Например, алмазы, морепродукты, алкоголь и другие товары.

Ранее Совет ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России. В Кремле заявили, что он свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений.

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