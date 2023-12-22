Есть погибшие: В Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке

Пассажир ударил водителя, после чего тот потерял управление
В Алма-Ате неуправляемый автобус врезался в толпу людей на остановке.
ДТП произошло на проспекте Райымбека вечером 22 декабря. По данным полиции, пассажир автобуса ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. В результате автобус потерял управление и наехал на людей и четыре транспортных средства.
По последним данным, три человека погибли. Четверо, в том числе ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы, передает ТАСС.
Обстоятельства происшествия выясняются. Мужчина, ударивший водителя, задержан.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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