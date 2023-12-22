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Продолжается прием заявок на участие в выставке-конкурсе косторезного искусства "Душа Севера"

18:52
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Подробная информация - на сайте odr.yanao.ru

До 15 января 2024 года осуществляется прием заявок на участие в Международной выставке-конкурсе косторезного искусства "Душа Севера".

Конкурс организован Управлением культуры Администрации города Новый Уренгой и ГАУК ЯНАО "Окружной Дом ремёсел" с целью сохранения, развития и популяризации искусства художественной резьбы по кости на межрегиональном и международном уровнях.

Электронная форма заявки на участие, а также подробная информация о конкурсе размещены на сайте: https://odr.yanao.ru/.

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