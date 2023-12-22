Новый подкаст расскажет о развитии Москвы

Публикация подкаста планируется в аудио- и видеоверсиях

С 1 декабря по 1 марта 2024 года Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с АНО "Московский урбанистический форум" реализует новый медиапроект - подкаст, освещающий темы городского развития.

Участниками подкаста станут лидеры общественного мнения, эксперты в сфере урбанистики, представители органов исполнительной власти. В рамках подкаста состоятся диалоги по вопросам городского развития и благоустройства, архитектуры и культуры, экономики и предпринимательства, сообществ и социальных трендов, в том числе на примере реализуемых правительством Москвы проектов.

Публикация подкаста планируется в аудио- и видеоверсиях на специализированных платформах в интернете.

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