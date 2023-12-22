В 2024 году определены сразу две молодежные столицы России

Нижний Новгород передает эстафету

Молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на вручении премии "Время молодых". Москва получила чуть больше 342 тысяч голосов, Владивосток – около 339 тысяч.

"Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь, по активности", - сказал он.

В голосовании приняли участие пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. Всего проголосовали более 1,3 миллиона человек.

В 2023 году молодежной столицей был Нижний Новгород.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"