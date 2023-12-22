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В 2024 году определены сразу две молодежные столицы России

19:29
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Нижний Новгород передает эстафету

Молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на вручении премии "Время молодых". Москва получила чуть больше 342 тысяч голосов, Владивосток – около 339 тысяч.

"Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь, по активности", - сказал он.

В голосовании приняли участие пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. Всего проголосовали более 1,3 миллиона человек.

В 2023 году молодежной столицей был Нижний Новгород.

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