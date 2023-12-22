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Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

19:54
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Они тушили пожар в городе

В Донецке пять пожарных МЧС России пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Кировском районе города загорелась хозяйственная постройка. На место прибыли сотрудники МЧС. В этот момент противник сбросил с беспилотника боеприпас.

Пострадали пятеро пожарных, их госпитализировали. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, сообщило МЧС в своем telegram-канале.

Всего в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек. Помимо спасателей, ранения получили в том числе трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и работник Региональной энергопоставляющей компании, уточнил врио главы республики Денис Пушилин.

Ранее в подмосковном Подольске сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений в районе падения БПЛА нет.   

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