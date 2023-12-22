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В Москве арестовали гендиректора ведущего предприятия "Роскосмоса"

20:37
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Его обвиняют в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора научно-производственного предприятия (НПП) "Геофизика-космос" Евгения Фомичева

Он пробудет под стражей два месяца. Фомичева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, гендиректора НПП похитил м обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий. Сумму похищенных средств в суде не назвали, передает ТАСС.  

Как уточняет газета "Коммерсант", Фомичева задержали еще в прошлый четверг, а на следующий день следствие обратилось с ходатайством о его аресте в Басманный суд. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле есть расшифровка телефонных переговоров, содержащих государственную тайну.

"Геофизика-космос" - крупнейшее российское научно-производственное предприятие в космической отрасли. Оно занимается разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов. Приборами НПП оборудованы почти все космические аппараты в России, пишет ТАСС.

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