Генсек ООН не увидел смысла в восстановлении зерновой сделки

Стороны ищут новые формы соглашения

Повторение "зерновой сделки" бессмысленно. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттериш.

"Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл", - сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

ООН находится на связи с обеими сторонами и пытается выработать новые формы соглашения. По словам генсека организации, нужны условия для свободной навигации в Черном море.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру.

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