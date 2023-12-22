Создателя "Масяни" признали иноагентом

Вместе с ним - еще и бывшего протодиакона

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева*.

Основанием стало выступление мультипликатора против спецоперации на Украине и его участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, пятничный список иноагентов пополнили интернет-издание "Верстка медиа"*, проект "Можем объяснить"*, политолог Александр Рыклин*, бывший протодиакон Андрей Кураев*, публицист Александр Баунов* и другие.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов актера Анатолия Белого*, бывшего главного редактора регионального издания NGS.RU Андрея Затирко* и еще трех человек.

*признаны в России иноагентами

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