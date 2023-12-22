ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва победила в конкурсе "Молодежная столица России"

21:41
  • пятница
  • 22 декабря 2023

В столице созданы все условия для развития молодежи

Москва признана лучшей в продвижении молодежных инициатив в нашей стране, столица получила почетное звание "Молодежная столица России". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что вместе с российской столицей это звание получил город Владивосток. "Мы – лучшие в продвижении молодежных инициатив", – сообщил Собянин.

По его словам, на сегодняшний день в Москве проживают более 3,2 миллиона молодых людей, при этом у них есть все возможности для развития, включая инновационные площадки и лучшие образовательные учреждения.

"Благодаря почетному званию Москва на целый год станет местом притяжения молодежи со всей страны", - добавил Собянин.

17 декабря на ВДНХ прошел молодёжный флешмоб "Зачётная Москва", в нём приняли участие более 200 человек. Флешмобом москвичи поддержали город в финале конкурса "Молодежная столица России – 2024".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Конкурс "Молодëжная столица России"
Конкурс "Молодëжная столица России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.