Собянин: Москва победила в конкурсе "Молодежная столица России"

В столице созданы все условия для развития молодежи

Москва признана лучшей в продвижении молодежных инициатив в нашей стране, столица получила почетное звание "Молодежная столица России". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что вместе с российской столицей это звание получил город Владивосток. "Мы – лучшие в продвижении молодежных инициатив", – сообщил Собянин.

По его словам, на сегодняшний день в Москве проживают более 3,2 миллиона молодых людей, при этом у них есть все возможности для развития, включая инновационные площадки и лучшие образовательные учреждения.

"Благодаря почетному званию Москва на целый год станет местом притяжения молодежи со всей страны", - добавил Собянин.

17 декабря на ВДНХ прошел молодёжный флешмоб "Зачётная Москва", в нём приняли участие более 200 человек. Флешмобом москвичи поддержали город в финале конкурса "Молодежная столица России – 2024".

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