Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2024

Голосование пройдёт 15-17 марта

Сегодня в России стартует сбор подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Волонтёры избирательного штаба президента вместе с отделениями Народного фронта и "Единой России" будут работать во всех регионах, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Их нужно предоставить в Центризбирком до 31 января.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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