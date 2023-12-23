ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2024

10:15
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Голосование пройдёт 15-17 марта

Сегодня в России стартует сбор подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Волонтёры избирательного штаба президента вместе с отделениями Народного фронта и "Единой России" будут работать во всех регионах, сообщает "ТВ Центр".

"Народный фронт" начнет сбор подписей в поддержку Путина на выборах
ДЭГ на выборах президента России пройдет в 29 регионах

Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Их нужно предоставить в Центризбирком до 31 января.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.