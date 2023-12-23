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В России отмечается День дальней авиации ВКС

10:01
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Ракетоносцы принимают участие в СВО

Участие в спецоперации принимают лётчики дальней авиации. Сегодня у них профессиональный праздник. Это подразделение наших Военно-космических сил - часть ядерной триады страны.

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Сейчас на вооружении ВКС - стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиаракетный комплекс МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22 и самолёты-заправщики Ил-78. Все они выполняют задачи по воздушному патрулированию над акваториями Северного-Ледовитого и Тихого океанов, а также нескольких морей.

Два из них проведены с лётчиками дальней авиации народно-освободительной армии Китая. За этот год подготовлены 50 новых экипажей, сообщает "ТВ Центр".

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