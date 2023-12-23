ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ввёл противника в заблуждение: подвиг связиста Алексея Фролова

11:06
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых примерах отваги и мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации.

Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
В Ростовской области увековечат память оставившего послание героя СВО

Гвардии младший сержант Денис Петров с экипажем, прикрывая танковый взвод при штурме опорного пункта радикалов, обнаружил расчёт противотанкового ракетного комплекса противника. Прицельным выстрелом враг был уничтожен. В ходе боя Денис с подчинёнными ликвидировал несколько боевых машин и живую силу ВСУ.

Капитан первого ранга Алексей Фролов обеспечивает устойчивую связь между кораблями десантного отряда. Он организовал ложные переговоры с противником и ввёл его в заблуждение, что способствовало успешному проведению нашей операции. Её результаты на командный пункт флота транслировал наш беспилотник, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.