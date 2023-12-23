Ввёл противника в заблуждение: подвиг связиста Алексея Фролова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых примерах отваги и мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации.

Гвардии младший сержант Денис Петров с экипажем, прикрывая танковый взвод при штурме опорного пункта радикалов, обнаружил расчёт противотанкового ракетного комплекса противника. Прицельным выстрелом враг был уничтожен. В ходе боя Денис с подчинёнными ликвидировал несколько боевых машин и живую силу ВСУ.

Капитан первого ранга Алексей Фролов обеспечивает устойчивую связь между кораблями десантного отряда. Он организовал ложные переговоры с противником и ввёл его в заблуждение, что способствовало успешному проведению нашей операции. Её результаты на командный пункт флота транслировал наш беспилотник, сообщает "ТВ Центр".

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