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Совбез ООН принял резолюцию о расширении гумпомощи сектору Газа

10:40
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Документ призывает стороны конфликта к обмену заложников

Совет безопасности ООН принял резолюцию о расширении гуманитарной помощи сектору Газа. Документ, который внесли Палестина, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, призывает освободить заложников без всяких предварительных условий и облегчить доставку гуманитарной помощи, а также осуждает нарушения прав человека, теракты и неизбирательные атаки на мирное население.

Россия отправила новую партию гумпомощи жителям сектора Газа
Число жертв израильской операции в секторе Газа превысило 20 тысяч человек

Голосование переносилось четыре раза из-за уточнения формулировок. Под давлением США они стали гораздо мягче.

Россия предлагала внести в текст призыв к немедленному прекращению огня, однако эту поправку заблокировали США, сообщает "ТВ Центр".

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