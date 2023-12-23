Чехия скорбит по погибшим в пражском университете

Горожане несут цветы на место трагедии

В Чехии - день национального траура. Страна скорбит по погибшим в Карловом университете Праги. 21 декабря 24-летний злоумышленник открыл стрельбу по студентам во время занятий и прохожим на улице. 14 человек погибли, 25 получили ранения.

После прибытия полиции стрелок совершил самоубийство. Правоохранители опубликовали видеокадры операции.

Жители Праги несут к месту трагедии цветы и свечи. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в храмах проходят поминальные службы. В полдень будет объявлена минута молчания, сообщает "ТВ Центр".

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