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Чехия скорбит по погибшим в пражском университете

10:42
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Горожане несут цветы на место трагедии

В Чехии - день национального траура. Страна скорбит по погибшим в Карловом университете Праги. 21 декабря 24-летний злоумышленник открыл стрельбу по студентам во время занятий и прохожим на улице. 14 человек погибли, 25 получили ранения.

Полиция разыскивает сообщника устроившего стрельбу в университете Праги
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После прибытия полиции стрелок совершил самоубийство. Правоохранители опубликовали видеокадры операции.

Жители Праги несут к месту трагедии цветы и свечи. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в храмах проходят поминальные службы. В полдень будет объявлена минута молчания, сообщает "ТВ Центр".

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