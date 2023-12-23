Нидерланды выдвинули условия Киеву для получения F-16

Не всё так просто

Президент США Джо Байден в последний перед рождественскими каникулами рабочий день подписал рекордный по размеру оборонный бюджет США с неожиданно низкой суммой, заложенной на поддержку Украины. Киеву выделяется лишь 800 миллионов долларов.

Новость о передаче Нидерландами истребителей F-16 тоже оказалась не такой радостной. Премьер-министр Марк Рютте подчеркнул: для получения боевых машин Киев должен выполнить все требования к персоналу и инфраструктуре.

В ВСУ царят упаднические настроения. Не потерять бы оставшиеся территории, пишет The Times. Новобранцам перестали давать даже позывные, поскольку те быстро погибают. На фронте не хватает ни техники, ни снарядов.

На пакет помощи расщедрилась Германия, но и он довольно скромный. Еле наскребли три установки "Гепард". Остальное оборудование предназначено для разминирования и связи.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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