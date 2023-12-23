ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нидерланды выдвинули условия Киеву для получения F-16

12:24
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Не всё так просто

Президент США Джо Байден в последний перед рождественскими каникулами рабочий день подписал рекордный по размеру оборонный бюджет США с неожиданно низкой суммой, заложенной на поддержку Украины. Киеву выделяется лишь 800 миллионов долларов.
Стало известно, как ВС России будут сбивать истребители F-16

Новость о передаче Нидерландами истребителей F-16 тоже оказалась не такой радостной. Премьер-министр Марк Рютте подчеркнул: для получения боевых машин Киев должен выполнить все требования к персоналу и инфраструктуре.

В ВСУ царят упаднические настроения. Не потерять бы оставшиеся территории, пишет The Times. Новобранцам перестали давать даже позывные, поскольку те быстро погибают. На фронте не хватает ни техники, ни снарядов.

На пакет помощи расщедрилась Германия, но и он довольно скромный. Еле наскребли три установки "Гепард". Остальное оборудование предназначено для разминирования и связи.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.