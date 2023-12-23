Израиль продолжает бомбить лагеря беженцев в секторе Газа

Растёт число жертв конфликта

На палестинских территориях растёт число жертв израильской операции. Десятки человек, в том числе дети, погибли в результате обстрела лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Удары нанесены и по другим городам анклава. На Западном берегу реки Иордан военные взяли штурмом Иерихон, провели рейды в Хевроне и под Вифлеемом.

Надежду на мир связывали с принятием резолюции Совета безопасности ООН. Однако поправку России о необходимости немедленного прекращения огня заблокировали США. Принятие гуманитарной резолюции откладывали несколько раз. Вашингтон требовал исключить пункты о немедленной приостановке боевых действий в секторе Газа. Итоговый вариант, по словам нашего постпреда Василия Небензи, стал лицензией Израилю на убийства.

Тем временем сотни демонстрантов собрались в Амстердаме, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в Газе. Акции в поддержку палестинцев и против израильской агрессии не стихают и в Йемене.

В самой Газе продолжаются уличные столкновения. Бойцы ХАМАС публикуют кадры уничтожения израильских военных. Пятеро солдат ЦАХАЛ обходят полуразрушенные здания, когда по ним открывают автоматную очередь. Армия обороны Израиля сообщила, что выводит из анклава военнослужащих бригады "Голани". По ряду оценок, подразделение потеряло почти 40% личного состава.

ЦАХАЛ уже занял большую часть севера Газы и постепенно продвигается на юг анклава, где сейчас проживает более двух миллионов мирных граждан. В Дженине оплакивают жертв очередного израильского рейда. В результате перестрелок 12 человек погибли, в том числе подросток.

Согласно докладу ООН, четверть населения сектора Газа голодают. Взрослые простаивают в огромных очередях в надежде получить еду, которую потом придётся растянуть на неделю.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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