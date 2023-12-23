Собянин назвал победителей волонтёрского конкурса "Доброе сердце столицы"

В этом году было рекордное число участников

В Москве назвали победителей и призёров главного конкурса волонтёрских инициатив "Доброе сердце столицы". Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Мэр рассказал, что в этом году число участников рекордное - более 25 тысяч. По итогам финальных испытаний, голосования и оценок экспертов, призовые места заняли 36 индивидуальных и командных заявок. Они принимались в восьми номинациях по направлениям: "Деятельность", "Проект" и "Команда".

Последнее направление стало самым масштабным. Сергей Собянин поздравил призёров с победой и поблагодарил их за отзывчивость и доброту, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"