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В Приморье прошёл фестиваль по подлёдному лову корюшки

11:55
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Участники состязались в личном и командном зачёте

Большой праздник для любителей зимней рыбалки. В Приморье сегодня прошёл фестиваль по подлёдному лову корюшки. Участники собрались в бухте у острова Русский.

Для местных жителей подобный досуг дело привычное, но когда это соревнование, то и азарта больше. Состязались в личном и командном зачёте.

Корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова узнала секреты успешной рыбалки (смотрите видео).

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