Эстония выдаст Киеву сбежавших от мобилизации украинцев

Нужно соответствующее соглашение между двумя странами

Эстония может выдать Киеву сбежавших от мобилизации украинцев. Глава МВД Лаури Ляэнеметс допустил это и назвал условие выдачи мужчин призывного возраста.

Министр пояснил, что сейчас Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в стране, но Таллин готов заключить необходимое соглашение с Киевом. Оно включит зелёный свет для начала поиска и передачи мобилизованных украинцев.

Сейчас в Эстонии проживают около семи с половиной тысяч граждан Украины призывного возраста. По местным законам, экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечён к уголовной ответственности, сообщает РБК.

По оценке экспертов, после начала российской спецоперации Украину покинули сотни тысяч мужчин призывного возраста. Они получили разные статусы для проживания в европейских странах. Эстония стала первой страной, которая заговорила о возможности принудительного возвращения украинцев на родину.

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