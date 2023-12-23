Инвесторы построят в Москве торговый центр и логистический парк

Детали сообщил Сергей Собянин

Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что важные для столицы проекты реализуются в рамках программы по стимулированию создания новых рабочих мест.

Логистический парк появится в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе. Офисные комплексы построят в районах Обручевский и Нагатинский Затон. Торговый центр возведут в районе Богородское.

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