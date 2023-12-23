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Памфилова назвала число кандидатов для участия в выборах президента

13:27
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Голосование пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило уже 29 человек. Об этом сообщила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.

ЦИК получил заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента России
Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2024

20 декабря глава ЦИК сообщила, что в Центризбирком поступили заявки от 16 кандидатов.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Первым кандидатом, который уже сдал в ЦИК необходимые документы, стал действующий президент Владимир Путин. Он идёт на выборы как самовыдвиженец. Сегодня начался сбор подписей в поддержку кандидатуры главы государства.

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