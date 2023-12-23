Производство карты "Тройка" стало на 100% российским

Об этом сообщил Сергей Собянин

Производство транспортной карты "Тройка" теперь не зависит от внешних факторов. Все процессы по её изготовлению локализованы в нашей стране. Завершающим этапом в этой работе стал запуск специальной линии на заводе в Зеленограде. Его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новой карте "Тройка" теперь только отечественные разработки – от пластика до электронного чипа. Чтобы достичь этой цели, на заводе в Зеленограде разработали и запустили первую в России линию по корпусированию микросхем – специальная технология, которая обеспечивает контакт чипа с антенной и защищает от механических повреждений. Раньше такое делали только в Китае.

Здесь же происходит и, так называемый, прилам – придание карте классической прямоугольной формы и нанесение на неё изображения. Работу этой уникальной производственной линии осмотрел Сергей Собянин.

"Мы полностью завершили локализацию транспортной карты. Начиная от чипа, заканчивая пластиком и конечно персонификацией. Теперь полностью производится в Москве на наших российских технологиях совместно с "Микроном"", - отметил мэр.

Но производством столичных "Троек" возможности этой линии не ограничиваются. Впереди следующий этап – внедрение чипа нового поколения, который способен записывать на себя в три раза больше информации. Это кардинально расширит функционал, по сути приблизив карту к единому проездному билету для всей России. И тестирование таких инновационных технологий уже началось. Первую партию - тысячу штук - отправили на апробирование в метрополитен.

"Очень хорошо, что мы сразу переходим к чипу нового поколения, который даст возможность обеспечить метро современными картами, но и двигаться в регионы, у которых другие требования по тарифному меню". – сказал Собянин.

Спектр возможностей новой производственной линии планируют расширять. Технология позволяет производить любые документы с электронным носителем информации.

"Сейчас идёт проект для карточки иностранного гражданина. Мы тоже рассматриваемся как один из поставщиков комплектующих для этого электронного документа. С учётом того, что микросхема у нас от завода "Микрон", то есть отечественная, корпусировка тоже отечественная, прилам тоже полностью отечественный", - отметил гендиректор "МСП" Александр Симонов.

Картой "Тройка" сегодня оплачивают 80% всех поездок в Москве. После её внедрения десять лет назад исчезли очереди в кассы, а доля продажи билетов на одну-две поездки сократилась в 20 раз.

Илья Данильцев, «ТВ Центр»

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