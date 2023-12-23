Местный житель погиб во время обстрела села под Курском

В селе повреждены соцобъекты

Один человек погиб при обстреле ВСУ села Алексеевка Курской области. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

По его данным, в селе насчитали около 40 прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом. Также повреждены социальные объекты и административные здания.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"