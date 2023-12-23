Последние новости о предвыборной кампании в России

КПРФ определилась со своим кандидатом

В России начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия на предстоящих выборах президента. Волонтёры избирательного штаба вместе с отделениями Народного фронта и "Единой России" будут работать без выходных во всех регионах.

В Москве сбор подписей в поддержку Путина стартовал в 10 часов утра. Желающих оставить свой автограф много, особенно по меркам выходного дня.

"Всегда лучше начинать день с гражданской позиции. Тогда и день пройдёт удачно. Я многие годы поддерживал Владимира Путина и считаю, что на сегодняшний день альтернативы не существует". – отметил режиссёр Карен Шахназаров.

Процедура максимально простая, на всё - буквально 40 секунд. Важное условие - иметь при себе паспорт гражданина России. В подписной лист вносят все данные, фамилию, имя, отчество избирателя, год рождения, адрес регистрации. Затем - проверка в Центризбиркоме.

Владимир Путин - самовыдвиженец. Это значит, что для допуска к выборам ему необходимо набрать 300 тысяч подписей. Точки, где можно оставить свой автограф в поддержку, сегодня открылись во всех 89 регионах. Набрать необходимое количество подписей нужно до конца января. Штабы будут работать даже в выходные и в новогодние каникулы - за исключением 1, 2 и 7 января.

Поддержать кандидатуру Владимира Путина решили и в партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - в рамках своего предвыборного съезда.

"Мы - первая политическая сила в стране, которая предложила выдвинуть в качестве кандидата в президенты Путина. Кроме этого, мы объявили сбор наказов. На сегодняшний день поступило более десяти тысяч предложений программы президента. И сегодня на съезде мы утвердим этим наказы и передадим в штаб Путина", - отметил лидер партии Сергей Миронов.

Владимир Путин уже выразил благодарность партии за оказанную поддержку. Предвыборный съезд сегодня проводит и КПРФ. Ключевой вопрос - выдвижение своего кандидата. Им стал Николай Харитонов.

"Та программа, которая практически дополнена выступлением вчера на пленуме делегатов регионов, на сегодняшнем выступлении безусловно будет окончательно доработана и тогда, когда в ЦИК окончательно моя кандидатура будет зарегистрирована, мы непосредственно выйдем к избирателям", сказал Харитонов.

Выборы президента запланированы на середину марта. Впервые голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта. Причём в 29-ти регионах отдать свой голос можно будет, в том числе, и онлайн.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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