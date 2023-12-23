На донецком направлении отражены 11 атак ВСУ

Противник несёт потери

Российские военные отразили на донецком направлении 11 атак ВСУ. В боях участвовала авиация и артиллерия, сообщили в Минобороны.

Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один немецкий Leopard, американская БМП Bradley и три автомобиля.

Также за минувшие сутки средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Ураган; уничтожено 36 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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