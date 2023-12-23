Собянин рассказал, как роботы помогают содержать инженерные сети Москвы

Они помогают устранять повреждения
Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, как роботизированные системы помогают содержать инженерные сети города. К примеру, с помощью роботов специалисты "Мосводоканала" проводят диагностику водопроводных сетей: оценивают техническое состояние труб и ликвидируют аварии.
Роботизированные устройства также нашли применение в сфере мониторинга водосточной сети.
"Моссвет" и ПАО "МОЭК" также активно используют подобные системы. Смарт-технология позволяет выявлять технологические нарушения и тепловые потери на начальных стадиях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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