Трое рабочих ранены при атаке дрона в Белгородской области

Их доставили в больницу

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, в момент удара дорожники чинили мост.

Взрывное устройство попало в каток и ранило трёх рабочих. Их доставили в белгородскую больницу с ранениями конечностей.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село в Курской области. Там погиб мирный житель, повреждения получили жилые дома и социальные объекты.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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