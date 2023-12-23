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Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии

18:13
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Они доставлены в больницу

Две девочки с переломами ног доставлены в больницу после ЧП на деревянной горке в посёлке Усть-Абакан. В региональном управлении СКР сообщили, что обрушилась строящаяся горка, которая не была должным образом огорожена.

Несколько детей решили прокатиться с горки, но она не выдержала их веса и обрушилась. Катающиеся упали с высоты трёх метров. Дети получили различные травмы.

Сейчас следственные органы проводят проверку и позже возбудят уголовное дело по факту инцидента.

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Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии
Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии
Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии
Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии
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