Дети пострадали при обрушении горки в Хакасии

Они доставлены в больницу

Две девочки с переломами ног доставлены в больницу после ЧП на деревянной горке в посёлке Усть-Абакан. В региональном управлении СКР сообщили, что обрушилась строящаяся горка, которая не была должным образом огорожена.

Несколько детей решили прокатиться с горки, но она не выдержала их веса и обрушилась. Катающиеся упали с высоты трёх метров. Дети получили различные травмы.

Сейчас следственные органы проводят проверку и позже возбудят уголовное дело по факту инцидента.

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