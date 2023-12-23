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Боксёр Родионов погиб в ДТП под Краснодаром

19:17
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Ему было 25 лет

Экс-чемпион Европы по боксу среди юношей Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Ему было 25 лет. У спортсмена остались супруга и семилетняя дочь. Подробности аварии не приводятся.

"Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксёра и возьмёт на себя все необходимые расходы", - сообщили ТАСС в федерации.

Альберт Родионов трижды побеждал на российских чемпионатах. В 2021–2022 годах спортсмен провёл два боя в поп-ММА в промоушенах Hardcore и Nomad FC.

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