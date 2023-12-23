Мошенники выманили у двух пенсионерок в Москве 10 миллионов рублей

Злоумышленников ищет полиция

Мошенники обманным путём выманили у двух пенсионерок в Москве 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники действовали по знакомой схеме: сначала один из них позвонил 69-летней москвичке и представился сотрудником полиции. Во время разговора мошенник сообщил, что со счёта пенсионерки кто-то пытается перевести 200 тысяч рублей.

После лже-полицейского женщине позвонил другой мошенник, представившись сотрудником банка. Он убедил её перевести все деньги на так называемый безопасный счёт. Пенсионерка отправила на него 3,4 миллиона рублей.

Другая москвичка для спасения своих денег по такой же схеме оформила два кредита на сумму 6,3 миллиона и тоже перевела их на якобы безопасный счёт.

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