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В Москве стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина

17:41
  • суббота
  • 23 декабря 2023

Работают около 50 точек

В Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах. В столице работают около 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах.
Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2024

Сбор подписей с 16:00 до 20:00 проводят волонтёры. Желающим оставить свою подпись в поддержку Путина нужно иметь паспорт с московской регистрацией.

Также в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина. Посетителей здесь принимают с 9:00 до 18:00.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Позже в Кремле сказали, что заявление Путина не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. "Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
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