Москва развивает сервисы компьютерного зрения во врачебной практике

Подробности сообщил мэр Сергей Собянин

Москва стала первым городом из мировых мегаполисов, где врачи начали применять сервисы компьютерного зрения в ежедневной практике. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что эта практика используется в столице с 2019 года. Благодаря ей во время пандемии коронавируса в Москве смогли обрабатывать огромное количество снимков компьютерной томографии.

Сегодня врачи пользуются более 50 сервисами компьютерного зрения по 29 направлениям лучевых исследований. Кроме того, в лечебных учреждениях активно внедряются нейросети, которые могут распознать признаки сразу нескольких патологий.

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