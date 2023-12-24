Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе
Стало известно о новых подвигах наших военнослужащих в зоне спецоперации. Сержант Михаил Французов с разведгруппой обнаружил выдвижение штурмового отряда радикалов при поддержке бронетехники, сообщает "ТВ Центр".
Они готовили нападение на наш опорный пункт, но были неожиданно остановлены. В ходе боя Французов, получивший контузию, уничтожил трёх боевиков. В итоге ВСУ не досчитались БМП и около отделения штурмовиков.
Лейтенант Денис Силуков и его взвод, несмотря на массированный артиллерийский огонь противника, отразили несколько вражеских атак. Неприятель понёс существенные потери, так и не добравшись до наших оборонительных рубежей. Силуков с подчинёнными создали все условия для перехода российских войск в наступление.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"