Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Стало известно о новых подвигах наших военнослужащих в зоне спецоперации. Сержант Михаил Французов с разведгруппой обнаружил выдвижение штурмового отряда радикалов при поддержке бронетехники, сообщает "ТВ Центр".

Они готовили нападение на наш опорный пункт, но были неожиданно остановлены. В ходе боя Французов, получивший контузию, уничтожил трёх боевиков. В итоге ВСУ не досчитались БМП и около отделения штурмовиков.

Лейтенант Денис Силуков и его взвод, несмотря на массированный артиллерийский огонь противника, отразили несколько вражеских атак. Неприятель понёс существенные потери, так и не добравшись до наших оборонительных рубежей. Силуков с подчинёнными создали все условия для перехода российских войск в наступление.

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