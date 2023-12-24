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В Вифлееме отменили рождественские торжества

10:00
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Из-за военных действий в секторе Газа

Католики, протестанты и верующие ряда православных церквей готовятся к встрече Рождества. Традиционно центр торжеств - палестинский Вифлеем, где появился на свет Христос.
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Однако в этом году праздничные мероприятия в городе отменены. Вместо украшенной ели и традиционного вертепа с фигурками святого семейства напротив базилики Рождества установили инсталляцию, посвящённую страданиям палестинцев в секторе Газа, сообщает "ТВ Центр".

Композиция "Рождество под завалами" изображает фигуры, в окружении взорванных камней и колючей проволоки, а младенец Иисус обернут в погребальный саван.

В атмосфере тревоги проходит рождественский сочельник и в Западной Европе. В Кёльне, Вене и Мадриде полиция поверяет информацию о подготовке исламистами терактов в храмах во время торжественных месс. В Кёльнском соборе велись поиски взрывных устройств. СМИ сообщают о проведённых арестах.

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