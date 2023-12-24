Танкистам вручили высокие награды на передовой

За заслуги перед Родиной

Прямо на передовой государственные награды получили танкисты группировки "Запад", проявившие себя на купянском направлении.

Знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты четвёртой степени, медали "За отвагу" и Суворова - вручил командир батальона.

Он поблагодарил бойцов за личный вклад в общее дело, мужество и стойкость. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

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